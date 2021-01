Napoli, Osimhen positivo al Covid-19

Non c’è pace per Victor Osimehn, dopo i recenti problemi fisici che stanno costringendo l’attaccante del Napoli a restare lontano dal campo, il giovane nigeriano è risultato positivo al Covid-19. Il giocatore si è sottoposto al tampone dopo essere rientrato dalle vacanze e non avrebbe avuto contatti con i compagni di squadra.

LA NOTA DEL NAPOLI

“La SSC Napoli comunica che il calciatore Victor Osimhen è risultato positivo al tampone naso-faringeo molecolare effettuato ieri pomeriggio al suo rientro dall’estero. Il calciatore è asintomatico e non ha incontrato il gruppo squadra”.