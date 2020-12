Napoli, Petagna: “Ieri la peggior partita della stagione. Con il Torino prenderemo i 3 punti “

Il centravanti del Napoli, Andrea Petagna, parla nel day-after della sconfitta contro la Lazio: “È stata la nostra partita più brutta dall’inizio dell’anno, ma non è il momento di demoralizzarci, siamo forti e dobbiamo essere convinti di questo. Vogliamo tornare subito alla vittoria per cercare di passare un Natale sereno. A Milano contro l’Inter abbiamo disputato una grande partita, con la Lazio non abbiamo confermato la prestazione di San Siro – dichiara l’attaccante nel corso della presentazione del calendario del club – . Ora ci attende il match con il Torino, non sarà facile ma ci prenderemo i 3 punti”.