Napoli, Riccio: “Stasera non eravamo noi, dobbiamo reagire subito”

Il vice di Gattuso, Riccio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la brutta sconfitta del Napoli con la Lazio: “Questa sera non eravamo noi, siamo stati troppo prevedibili – dichiara il secondo di Gattuso – , è un passo indietro rispetto a tante altre partite. Abbiamo bisogno di riprenderci subito, sappiamo che non siamo quelli visti stasera. Volevamo sfruttare la qualità di Fabian Ruiz e Zielinski ma eravamo troppo lenti, non siamo stati quelli che dovevamo essere. Il mister si aspetta una reazione a partire da mercoledì, stasera potevamo fare tante cose meglio, basti pensare al cross dal quale è nato il primo gol”.