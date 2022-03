Napoli, Rrahmani ci crede: “Scudetto? Abbiamo un sogno grande da raggiungere”

Le parole del difensore azzurro

"La parola Scudetto non la pronunciano tanto perchè siamo consapevoli che è ancora presto per parlarne. Noi vogliamo essere ricordati come eroi come disse Spalletti. Ci proveremo fino all'ultimo. Vincere all'ultimo momento è sempre bello a prescindere. Vogliamo vincere tutte le partite. Ci potrebbero essere almeno 4/5 squadre per lo Scudetto. Anche Atalanta e Juve possono rientrare. Può succedere di tutto. Ai tifosi dico che come loro abbiamo un sogno ed un obiettivo grande da raggiungere. Avere una settimana a disposizione può essere una cosa positiva per noi. Ricordo Albiol per come gioco? Se lo dicono di tifosi mi fa piacereSpero di continuare così e magari fare meglio. Ho bisogno di continuità. Giocare con Koulibaly è più facile. E' un grandissimo. Insigne? E' un giocatore importante per noi. Ha segnato rigori, ha fatto assist e ora speriamo che continui a segnare su azione".