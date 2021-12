Napoli, si cerca il sostituto di Manolas: spunta il nome di un giallorosso

Gli azzurri devono fare i conti con l'addio di Manolas

Il Napoli dovrà sostituire il vuoto lasciato dall'addio di Kostas Manolas mossosi in direzione Olympiacos . Il club partenopeo sta sondando alcuni nomi. Il presidente De Laurentiis sta facendo i conti con la difficile situazione del capitano Lorenzo Insigne in direzione Toronto , ma si dovrà pensare anche al mercato in entrata.

Come riferisce Sport Mediaset, il Napoli avrebbe messo gli occhi su Federico Fazio per puntellare la difesa che prenderebbe dunque il posto di Kostas Manolas. L'argentino è in scadenza di contratto con la Roma il prossimo giugno e non rientra nei piani di Mourinho. Luciano Spalletti, inoltre, lo conosce già molto bene perché lo ha allenato in giallorosso nella stagione 2016/17.