Napoli, Spalletti: “Il mio futuro è qui. De Laurentiis ha dimostrato sensibilità”

Le parole dell'allenatore azzurro

"Di De Laurentiis si parla di lui come un caterpillar, ma ha mostrato sensibilità riunendo tutte le componenti per rinforzare il gruppo. Ripartiamo dalle basi gettate da lui. Ha parlato con tutti i ragazzi e si è reso conto del momento attuale. Ripartiamo con un gruppo compatto e stimolato dalla sua presenza, cercando di raggiungere l'obiettivo fissato a inizio stagione della qualificazione in Champions League. Non parliamo di futuro, siamo concentrati su queste quattro gare che mancano. Il mio futuro è la partita con il Sassuolo, ma voglio restare qui perché sto benissimo in questa città. Non vedo problemi. Abbiamo giocato un calcio fantastico, reagendo anche bene alle sconfitte ed era il momento di spingere. Per un motivo o per l'altro non ci siamo riusciti, ma accettiamo il risultato del campo e la delusioni non offuschi la lotta per la Champions mettendo fuori 3-4 squadre dalle prime posizioni. Ovviamente però non nascondo la delusione di essere uscito dalla lotta scudetto".