Napoli, Spalletti: “La sfida con l’Inter è una figata. Non dobbiamo snaturarci”

Le parole dell'allenatore azzurro

"L’obiettivo della nostra stagione era metterci dietro alcune squadre forti e rientrare tra le prime quattro. Sappiamo che vincendo potremmo essere catapultati verso lo scudetto. È una figata come situazione, ci ha fatto vivere una settimana con il sorriso, lo abbiamo tenuto anche la notte. Le grandi squadre odiano perdere. Noi li rispettiamo ma non deve cambiare il nostro atteggiamento. Ho detto alla squadra: ‘Dovevamo essere bravi ad affrontare il Venezia come fosse l’Inter, ora dovremo essere bravi ad affrontare l’Inter come fosse il Venezia’. Non dobbiamo snaturarci. La qualità che abbiamo dobbiamo sempre esibirla. Ci sono aspetti in cui loro sono più bravi di noi e altri in cui siamo più bravi noi. Koulibaly gioca? Se lo dicessi ora sarebbe irrispettoso verso chi deve poi lasciargli il posto".