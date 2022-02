Napoli, Spalletti: “Maradona e Dio sono con noi. Insigne titolare col Barcellona”

Le parole del tecnico azzurro

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa prima della sfida di domani contro il Barcellona , valevole per gli ottavi di ritorno di Europa League. Il tecnico azzurro ha analizzato la partita, annunciando la titolarità di Lorenzo Insigne , al rientro dall'infortunio. Ecco le sue parole:

LA PARTITA - "Non c’è una favorita domani; in ogni caso uscirà una squadra che avrebbe potuto giocarsi la vittoria della Coppa. Sono convinto che entrambe le squadre proveranno a evitare i supplementari. Bisogna andare in campo a prendere delle decisioni, altrimenti si diventa passeggeri degli altri. Il Barcellona vuole comandare la partita, sin da subito dobbiamo mostrare le nostre intenzioni. Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso".

MARADONA E DIO - "Prendeva sempre posizione, sceglieva dove stare: domani sarà dalla nostra parte. Non lo avremo uno forte come lui in campo, ma se giochiamo tutti insieme potremo essere una squadra degna di Diego. Dobbiamo pensare che quello che per noi è impossibile, non lo è per Dio: e Dio è con noi".