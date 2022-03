Napoli, Spalletti: “Osimhen va oltre i suoi limiti. Oggi più lucidi del solito”

Le parole dell'allenatore azzurro

"Abbiamo creato altre volte pressione agli avversari, ma non siamo stati lucidi come stasera e lo stadio ci ha dato una mano. Oggi è una vittoria importante, perché davanti avevamo una squadra forte. Osimhen è un calciatore che va oltre le sue potenzialità. Tutti abbiamo dei limiti, ma lui delle volte va al di là del recinto. Oggi l'abbiamo sfruttato anche di testa, dove è fortissimo. E uno dei calciatori che ci è mancato. Quando abbiamo tante partite ravvicinate, dobbiamo avere sempre 18 calciatori a disposizione. Domenica purtroppo non ce l'avremo. Noi dobbiamo essere bravi ad interpretare le partite, i moduli contano relativamente. Bisogna essere pronti ai ribaltamenti di fronte e a giocare in spazi ampi. Gli spazi non sono tra le linee, ma tra i calciatori avversari. Bisogna vedere gli spazi e saperli usare".