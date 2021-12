Napoli-Spezia, le formazioni ufficiali

Le scelte ufficiali dei due allenatori

Alle 20:45 va in scena il match tra Napoli e Spezia. Gli azzurri sono reduci dalla vittoria di San Siro contro il Milan e vogliono confermare il successo contro i rossoneri. Di fronte, i liguri devono proseguire verso l'obiettivo salvezza dopo il pareggio della settimana scorsa contro l'Empoli. Spalletti conferma la stessa formazione del turno scorso: gli unici cambi sono Mario Rui in difesa, Lobotka a centrocampo e Mertens in attacco. Thiago Motta punta sul tandem d'attacco Agudelo-Manaj. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori: