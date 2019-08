Napoli, tutto pronto per il passaggio di Ounas al Nizza

Non solo movimenti in entrata. Il Napoli, a pochi giorni dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato, è al lavoro anche sul fronte cessioni e, come raccolto da gianlucadimarzio.com, è praticamente ormai tutto pronto per il passaggio di Adam Ounas al Nizza. L’accordo sarebbe stato trovato sulla base di un prestito da 2,2 milioni di euro con un diritto di riscatto fissato a 25. Previsto inoltre in favore degli azzurri il 30% della cifra incassata dalla futura rivendita del giocatore, che nell’ultima stagione, con i partenopei, ha collezionato diciotto presenze e tre reti in campionato.

Nelle prossime ore verranno organizzate le visite mediche dell’algerino, che poi apporrà la propria firma sul contratto che lo legherà ai francesi.