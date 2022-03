Napoli, un uomo sfonda con l’auto i cancelli di Castel Volturno

La curiosa vicenda nella giornata di oggi

Strana vicenda accaduta oggi nella sede degli allenamenti del Napoli a Castel Volturno. Come riferisce Sky Sport, un uomo ha infatti sfondato con la propria automobile i cancelli del centro di allenamento degli azzurri. In seguito sono intervenute le forze dell'ordine che hanno effettuato i controlli del caso.

Inizialmente si è diretto verso i campi mentre i calciatori si trovavano ancora negli spogliatoi. La situazione era totalmente fuori controllo, ma le forze dell'ordine sono intervenute. In seguito, il soggetto si è diretto verso il mare per poi abbandonare la propria auto e fuggire. A quel punto è iniziato una sorta d'inseguimento da parte dei Carabinieri: l'arresto non è stato ancora comunicato.