L’Equipe sul dialogo De Laurentiis-arabi: “200 milioni? Vi do un piede di Osimhen”

Curioso retroscena svelato dall'Equipe . Il quotidiano francese ha approfondito il tema dell'estate: le offerte irresistibili degli arabi per i grandi calciatori dei campionati europei. In pochissimi hanno detto no, la maggior parte (fra cui, per citarne alcuni, Koulibaly, Brozovic, Cristiano Ronaldo, Mané, Firmino, Mahrez) ha accettato i milioni degli sceicchi. Ecco, fra chi ha detto no, secondo la testa, ci sarebbe anche Aurelio De Laurentiis.

Il presidente del Napoli avrebbe risposto senza mezzi termini all'Al Hilal che aveva offerto 200 milioni per Victor Osimhen. In una mail senza giri di parole, secondo l'Equipe, ADL si sarebbe espresso così: "Per 200 milioni potete comprare un solo piede di Osimhen", si legge con in copia il procuratore Roberto Calenda. ADL prosegue: "Per il prossimo anno penso che sarete in grado di offrire 500 milioni e probabilmente prenderemo in considerazione la vostra offerta, ma ripeto: forse".