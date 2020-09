Nations League, la Germania beffata al 95′ dalla Spagna (1-1). Russia a valanga

Un gol di Werner al 51′ non ha permesso alla Germania di battere la Spagna a Stoccarda. Tedeschi hanno giocato meglio ma la nazionale iberica prima ha sciupato diversi gol e solo nel finale ha ottenuto il pareggio con una rete di Gaya al 95′. Successo netto della Russia sulla Serbia per 3-1. I russi continuano a fare progressi dopo il Mondiale del 2018. L’Ucraina ha battuto la Svizzera per 2-1. Da segnalare la vittoria dell’Ungheria.

Questi i risultati e i marcatori:

LEGA A

GRUPPO 4

GERMANIA-SPAGNA 1-1

51′ Werner (G), 95′ Gayà (S)

GERMANIA (3-4-3): Trapp; Can, Süle, Rüdiger; Kehrer, Gundogan (74′ Serdar), Kroos, Gosens; Sané (63′ Ginter), Werner, Draxler. All. Loew

SPAGNA (4-3-3): Kepa; Carvajal, Ramos, P. Torres, Gayà; Fabian (80′ Rodriguez), Busquets (57′ Merino), Thiago; Jesus Navas (46′ Fati), Rodrigo, F. Torres. All. Luis Enrique

UCRAINA-SVIZZERA 2-1

14′ Yarmolenko (U), 41′ Seferovic (S), 68′ Zinchenko (U)

UCRAINA (4-1-4-1): Pyatov; Tymchyk, Kryvtsov, Mykhaylichenko; Stepanenko, Malinovskyi; Yarmolenko, Zinchenko, Konoplyanka (54′ Yaremchuk); Junior Moraes. All. Shevchenko

SVIZZERA (5-4-1): Sommer; Mbabu, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Zuber (46′ Steffen); Embolo, Sow (82′ Aebischer), Xhaka, Vargas (73′ Ajeti); Seferovic. All. Petkovic

Ammoniti: Elvedi (S), Steffen (S)

LEGA B

GRUPPO 3

TURCHIA-UNGHERIA 0-1

80′ Szoboszlai

TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Muldur, Demiral, Soyuncu, Meras; Ayhan, Yandas (58′ Kahveci); Kutucu (46′ Yazici), Calhanoglu, Kilinc (76′ Karaman); Yilmaz. All. Gunes

UNGHERIA (4-2-3-1): Gulacsi; At. Szalai, Lang, Orban, Fiola; Siger (60′ Schafer), A.Nagy; Holender, Szoboszlai, Sallai (82′ Kalmar); Ad. Szalai (71′ Nikolic). All. Rossi

Ammoniti: Yilmaz (T), Siger (U), Fiola (U), Lang (U)

RUSSIA-SERBIA 3-1

48′ rig. e 81′ Dzyuba (R), 69′ Karavaev (R), 78′ A. Mitrovic (S)

RUSSIA (4-3-3): Shunin; Fernandes, Semenov (77′ Neudstadter), Dzhikiya, Zhirkov (80′ Kuzyaev); Zobnin, Ozdoev, Ionov; Karavaev, Dzyuba, Bakaev (68′ Miranchuk). All. Cherchesov

SERBIA (3-4-2-1): Dmitrovic; Milenkovic, Ni. Maksimovic, Pavlovic (65′ Kolarov); Lazovic, Gudelj, Ne. Maksimovic (85′ Ljajic), Kostic; Tadic, Milinkovic-Savic (65′ Djuricic); A. Mitrovic. All. Tumbakovic

Ammoniti: Pavlovic (S), Ni. Maksimovic (S)

GRUPPO 4

BULGARIA-IRLANDA 1-1

56′ Kraev (B), 93′ Duffy (I)

BULGARIA (4-2-3-1): Georgiev; Popov, Zanev (79′ Galabov), Dimitrov, Nedyalkov; K. Malinov, Kostadinov, Ivanov; Kraev, Delev (76′ Karagaren), Nedelev (83′ Tsvetkov). All. Dermendziev

IRLANDA (4-3-3): Randolph; Doherty, Duffy, Egan, Stevens; Hendrick, Hourihane, McCarthy (70′ Brady); O’Dowda (74′ Robinson), Idah (77′ Long), Connolly. All. Kenny

Ammoniti: Stevens (I)

FINLANDIA-GALLES 0-1

80′ Moore

FINLANDIA (4-4-2): Hradecky; Uronen, Vaisanen, Ojala, O’Shaughnessy; Kauko (71′ Jensen), Sparv, Kamara, Niskanen; Pohjanpalo, Pukki. All. Kanerva

GALLES (4-2-3-1): Hennessey; Roberts, Lockyer, Ampadu, Davies; Morrell, Levitt; Bale (46′ Wilson), J. Williams (60′ N. Williams), James; Moore. All. Giggs

Ammoniti: Sparv (F), Morrell (G), Pukki (F), Roberts (G), Vaisanen (F)

LEGA C

GRUPPO 3

MOLDAVIA-KOSOVO 1-1

20′ Nicolaescu (M), 71′ Kololli (K)

MOLDAVIA (3-5-2): Koselev; Mudrac, Posmac, Armas; Platica, Rata, Ionita, Carp (71′ Epureanu), Reabciuk; Nicolaescu, Caimacov (56′ Cociuc). All. Firat

KOSOVO (4-2-3-1): Muric; Vojvoda (60′ Hadergionaj), Rrahmani, Aliti, Paqarada; Kryeziu, Shala (60′ Celina); Rashica, V. Berisha, Zeneli; Kololli. All. Challandes

Ammoniti: Shala (K), Platica (M)

SLOVENIA-GRECIA 0-0

SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Stojanovic, Blazic, Mevlja, Balkovec; Rep (52′ Zivec), Bijol, Vetrih, Bohar; Vuckic (61′ Zajc), Sporar. All. Kek

GRECIA (4-2-3-1): Vlachodimos; Bakatis, Svarnas, Siovas, Giannoulis; Kourbelis, Zeca; Limnios, Bakasetas, Mantalos; Pavlidis. All. Van’t Schip

Ammoniti: Blazic (S)

LEGA D

GRUPPO 1

FAR OER-MALTA 3-2

26′ K. Olsen (F), 37′ Degabriele (M), 73′ Agius (M), 87′ A. Olsen (F), 90′ Hendriksson (F)

FAR OER (4-3-3): Nielsen; Danielsen, Vatnsdal, Nattestad, V. Davidsen; Hansson, Vatnhamar, Hendriksson; Bjartalid, K. Olsen (71′ A. Olsen), M. Olsen (65′ Berg). All. Ericson

MALTA (4-4-2): Bonello; Z. Muscat, Borg, Agius, Camenzuli; Mbong, Pisani, Guillaumier, Degabriele (71′ Mbong); Nwoko, Gambin. All. Mangia

Ammoniti: Vatnhamar (F), Guillaumier (M)

LETTONIA-ANDORRA 0-0 (giocata alle 18)

LETTONIA (4-2-3-1): Steinbors; Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Jurkovskis; Zjuzins (81′ Jaunzems), Ernsis; Fjodorovs (46′ Uldrikis), Ikaunieks, Ciganiks (81′ Kigurs); Gutkovskis. All. Kazakevics

ANDORRA (4-2-3-1): Gomes; Rubio, Garcia, Llovera, San Nicolas; Rebes, Vales; Pujol, Vieira (75′ Sanchez), A. Martinez (90′ Alaez); C. Martinez (84′ Clemente). All. Koldo

Ammoniti: Rebes (A), Rubio (A), Vales (A), Cernomordijs (L)

Espulso: Gutkovskis (L) al 71′

Note: Ikaunieks (L) sbaglia un rigore al 56′