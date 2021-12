Nations League, l’annuncio di Boniek: “Dal 2024 ci saranno anche le sudamericane”

L'annuncio del vice presidente della UEFA

"Questa è l'ultima UEFA Nations League con questo format. Abbiamo avuto un meeting con la CONMEBOL e dal 2024 le squadre sudamericane si uniranno al torneo. Quale format sarà? Ci stiamo lavorando. Il calendario delle nazionali è ristretto, per cui non c'è troppo margine di manovra. Fino a 22 squadre giocheranno nella Lega A, 16 delle quali stanno attualmente partecipando, le altre 6 saranno della CONMEBOL. Le restanti 4 squadre verranno aggiunte alla Lega B. Le leghe C e D si giocheranno con le stesse regole di adesso. Non cambierà nulla".