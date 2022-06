Fernando Santos sull’esclusione di Ronaldo: “La rotazione implica tutti”

Le parole del commissario tecnico del Portogallo

"Non ci sarà nessuna nuova squadra. Non avrebbe senso e squilibrerebbe la squadra. Avremo alcune modifiche dovute ai tempi di recupero. I giocatori non hanno raggiunto lo stesso livello in termini di fisicità e alcuni hanno giocato di più o hanno avuto meno recupero e ferie. Tutto questo conterà, ma manterremo la qualità della squadra, perché fortunatamente per il Portogallo i giocatori che sono qui hanno un livello equilibrato. La rotazione implica tutti. Abbiamo 26 giocatori e possono giocare tutti. Non ho 26 giocatori qui per dormire e mangiare. Le opzioni sono mie".