Inghilterra, Southgate esclude ancora Sterling: “Ma non lascerà la nazionale”

Due sfide delicate per la nazionale inglese . I Tre Leoni giocheranno contro Ucraina e Scozia nei prossimi giorni con la voglia di strappare il pass per il prossimo Europeo 2024, da disputarsi in Germania. E il commissario tecnico Gareth Southgate ha diramato la lista dei convocati per il doppio impegno. Elenco da cui, ancora una volta, manca Raheem Sterling.

Il giocatore è stato nuovamente escluso dall'elenco dei convocati per le due partite. Secondo alcuni media inglesi la frattura parrebbe insanabile ormai, nonostante Sterling sia il miglior marcatore del Chelsea in questo inizio di stagione: due gol, entrambi realizzati nell'unica vittoria dei Blues in campionato, contro il Luton. Ma Raheem, secondo quanto riporta l'edizione odierna del Telegraph, non ha alcuna intenzione di ritirarsi dalla Nazionale in quanto determinato a giocarsi le ultime carte per ritrovare la convocazione. I prossimi mesi saranno allora cruciali, considerando l'Europeo che prenderà il via il prossimo giugno.