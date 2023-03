Portogallo, senti Ronaldo: “Io ai prossimi Mondiali? Penso di sì…”

Durante la conferenza stampa alla vigilia della partita tra Portogallo e Liechtenstein, a Cristiano Ronaldo è stato chiesto di fare un quadro sul suo futuro. "Ci sarai ai prossimi Europei e Mondiali? Penso passo dopo passo, al giorno d'oggi non faccio progetti a lungo termine. Penso di sì , anche per la mia famiglia. A causa di alcune situazioni che sono successe nella mia vita non riesco a pensare troppo in avanti, ma è meglio concentrarsi sul breve termine."

Sulla possibilità di avere meno spazio a disposizione a causa dell'esplosione di Gonçalo Ramos. "Ha fatto una stagione straordinaria. In Nazionale è sempre bello avere concorrenza, altrimenti il ​​livello non cresce. Ho sempre avuto, da quando sono arrivato a 18 anni, Pauleta, Nuno Gomes, Hugo Almeida. Va bene così, è un valore aggiunto per me e per tutti noi. Cercherò di fare quello che ho sempre fatto: cercare di aiutare il Portogallo a raggiungere i suoi obiettivi, sarò sempre preparato e poi starà al mister decidere cosa pensa sia meglio per la squadra. Gioca con uno o due attaccanti non cambia. Dobbiamo essere sempre lì preparati per qualsiasi cosa ci venga richiesta dall'allenatore".