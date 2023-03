Svezia, Ct Andersson: “Ibrahimovic con noi potrebbe fare come al Milan”

Uno dei punti interrogativi più importanti della carriera di Zlatan Ibrahimovic è il futuro in Nazionale. L'attaccante aveva annunciato il suo ritiro dalla Svezia nel marzo 2021, per poi rientrare tra i convocati per le qualificazioni ai campionati mondiali. La storia sembrerebbe destinata a ripetersi, con il commissario tecnico Janne Andersson intenzionato a convocare il rossonero per i match contro Belgio ed Azerbaigian. Le parole a Fotbollskanalen: “Mercoledì lo scoprirete. Ho già detto che se è in forma ed in salute può dare ancora molto in termini di impegno e leadership, anche se non in grado di partire titolare. Potrebbe fare come al Milan, che gioca poco ma dà tanto”.