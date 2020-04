Neri ex preparatore di Real e Juve a ISP: “CR7 subito al top. Dopo stop lungo unità muscolo-tendinea a rischio”

Massimo Neri, è un preparatore atletico molto apprezzato per aver lavorato alla Juventus e poi ha seguito Fabio Capello nelle sue esperienze al Real Madrid e con la nazionale prima inglese e poi russa. Dopo lo stop della Serie A i calciatori si stanno allenando per tornare a giocare e ai microfoni di Itasportpress.it Neri ha risposto ad alcune domande.

Neri, quando si tornerà a giocare dopo 3 settimane di allenamento il rischio di infortuni muscolari è alto?

Il rischio più serio potrebbe riguardare il muscolo-tendineo visto che non c’è tanto tempo per allenarsi prima di scendere in campo. La partita infatti rischia di diventare un carico eccessivo per la condizione fisica atletica dei calciatori. Normale che l’atleta ne risenta del lungo stop ma bisogna fare una distinzione tra le caratteristiche individuali dei singoli calciatori visto che c’è chi ha più esplosività rispetto di altro. Faccio un esempio: il calciatore brevilineo e con una buona muscolatura risentirà meno di un collega longilineo e con una massa muscolare inferiore. Per quanto riguarda l’allenamento si potrà agire ma in maniera abbastanza ridotta. Dipenderà molto dalla composizione delle squadre visto che una rosa potrà essere composta da più giocatori con determinate qualità fisiche rispetto ad altre. Sarà avvantaggiata quella squadra che avrà una esplosività in più.

Avendo lei ricoperto il ruolo di preparatore atletico al Real Madrid, come pensa riuscirà a ripartire Cristiano Ronaldo dopo lo stop?

Cristiano Ronaldo si presenterà in condizioni buone perchè conoscendo il personaggio si sarà allenato in maniera scrupolosa a casa. Ma suppongo che tutti i calciatori professionisti avranno fatto bene i compiti coordinati dai rispettivi staff e preparatori atletici.

Si parla molto di allenamenti con gradualità a gruppi di 5/6. Ci si può allenare bene e con gradualità?

Non è il top ma ci sono dei protocolli da rispettare e la cosa più importante è la salvaguardia della salute di calciatori, staff e tutte le persone che lavorano in un club. I gruppi di lavoro saranno omogenei e suddivisi in base ai ruoli o in base alle caratteristiche fisiche atletiche dei calciatori.

Quanto sarà importante l’alimentazione?

Sarà fondamentale tanto quanto l’allenamento perchè non si può prescindere da una buona prestazione fisica sportiva se non ci si cura a tavola. Gli staff avranno anche agito bene con i responsabili della nutrizione per dare consigli alimentari durante lo stop e alla ripresa degli allenamenti.