Neuer: “98 partite con la Germania tutte con Low ma io non lascio”

Il portiere vuole continuare anche dopo l'Europeo

Il portierone del Bayern Monaco ha precisato: "Lo staff della Nazionale è composto da grandi professionisti. Ho giocato 98 partite per la Germania, tutte con Low come ct. Sarò sempre grato a tutte le persone che hanno lavorato con noi per così tanti anni. Vogliamo salutarli come meritano, ci tengo proprio a livello personale. Sono stati anni pieni di successi e vogliamo fare il meglio possibile agli Europei. Il mio obiettivo è continuare a indossare questa maglia che mi rende orgoglioso, non voglio lasciare la Nazionale perché penso di poter dare ancora molto alla squadra se starò bene fisicamente".