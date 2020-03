Neuer dice no al rinnovo e Matthaus attacca: “Sfacciato”

Mai come in questi tempi le società stanno programmando accuratamente il futuro. La crisi economica scaturita dalla pandemia di Covid-19 sta mettendo i club in guardia ed è fondamentale centellinare la forza economica. Il Bayern Monaco in questo periodo sta trattando il rinnovo di contratto con Manuel Neuer. Il portiere 34enne però avrebbe rifiutato l’offerta del club.

SFACCIATO – Il Bayern Monaco ha proposto a Neuer un contratto fino al 2023, ma il portiere ne ha chiesto uno fino al 2025. Una proposta che ha lasciato spiazzati i dirigenti del Bayern e ha sollevato le critiche dell’ex calciatore Lothar Matthaus: “Soprattutto di questi tempi, dovrebbe mostrare un po’ di gratitudine. Insistere ostinatamente nel chiedere un contratto fino al 2025 quando il club gli ha già proposto un accordo che nessun altra società gli garantirebbe, soprattutto per lunghezza sarebbe sfacciato. Non ricordo nessun giocatore del Bayern più apprezzato di quanto non sia stato Neuer dal club e dai dirigenti”.