Neuer è sicuro: “Voglio vincere il Mondiale. Non vediamo l’ora di cominciare”

Le parole del portiere tedesco

"Non vediamo l’ora di ricominciare, queste sono le prime amichevoli sulla lunga strada che porta alla Coppa del Mondo e vogliamo aver successo fin dall’inizio per riprendere da dove avevamo lasciato. Sarà un’estate lunga per noi, in Nations League non ci siamo sempre coperti di gloria e vogliamo fare il meglio per questo. Personalmente miro a vincere ogni titolo in cui sono in competizione ed è importante presentarsi al via in maniera diversa rispetto a quanto fatto in Russia. Voglio vincere il titolo mondiale nuovamente. Sul mio futuro non ci sono novità, ma non miro a essere in porta con la Nazionale oltre il 2024, finché starò bene sarò qui. Per me è un grande onore far parte della Germania e sono felice di essere in questa squadra".