Neville: “Alexander-Arnold e Robertson i migliori. Come Cafu e Roberto Carlos”

L'ex leggenda dello United esalta la coppia di terzini del Liverpool

I MIGLIORI - Neville ha avuto solo parole al miele per i due calciatori Reds: "Sono eccezionali questi due. Non ci sono terzini migliori in Premier League. Penso siano la coppia più forte mai vista nel massimo campionato inglese. Sono come Cafu e Roberto Carlos che hanno cambiato il ruolo del terzino nella storia contribuendo alla fase offensiva della squadra con assist e gol. Robertson abbina qualità e forza fisica, spesso anche troppa, e fa gol. Alexander-Arnold passa la palla in un modo unico. Come De Bruyne, come Beckham o come Gerrard. Ripeto non credo di aver mai visto una coppia così in Premier League. Sono una gioia da vedere...".