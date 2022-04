Neville, che rabbia: “Calciatori United pagati milioni e camminano in campo”

Parla l'ex leggenda Red Devils

Un pari che alla fine fa sorridere visto l'avversario, ma che non soddisfa per nulla Gary Neville . Parliamo dell'1-1 tra Manchester United e Chelsea andato in scena nella notte di Premier League. Alla rete di Marcos Alonso ha risposto il solito Cristiano Ronaldo. Eppure, per l'ex leggenda Red Devils non c'è niente o quasi per cui essere felici.

Durissima la critica per i calciatori della sua ex squadra accusati di non dare il giusto esempio ai giovani. Parlando a Sky Sports, Neville ha detto: "I giocatori del Manchester United meritavano di perdere perché hanno dato un pessimo esempio ai giovani giocatori in termini di etica del lavoro e dedizione", ha detto l'ex difensore. "Queste persone sono pagate milioni e girano per il campo di calcio camminando. Mi vergogno! Penso che i giocatori del Manchester United non abbiano mentalità, nessuna intensità. Non c'è niente di sorprendente nel modo in cui hanno giocato contro il Chelsea", le sue parole riprese da Inews.