Neville duro con lo United: “Non c’è da stupirsi, qualsiasi squadra può batterli”

Il pensiero dell'ex difensore inglese

"Non è successo niente di sorprendente la scorsa notte. È probabile che qualsiasi squadra decente, organizzata e in difficoltà batterà questo United. Ecco perché non potevo esultare per la vittoria sul Tottenham sabato scorso, perché una partita come quella contro gli Spurs avrebbe portato alla sconfitta contro una squadra forte. C'è ancora tanta strada fino alla fine di maggio".