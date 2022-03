Neville duro con Messi e Cristiano Ronaldo: “Non sono più i migliori al mondo”

Le parole dell'ex calciatore inglese

"Non c'è dubbio che Ronaldo e Messi stiano arrivando alla fine della loro carriera. Declino non è proprio la parola giusta quando si parla di due grandi calciatori, ma svaniscono. Ora, per la prima volta da anni, nessuno chiamerà Messi e Ronaldo se gli chiedi chi vorrebbe vedere nella loro squadra. Preferirebbero nominare Mbappé, Halaand, Salah o Lewandowski. Questo è un chiaro segno che, sebbene questi due giochino ancora ai massimi livelli, si stanno allontanando dalle loro precedenti altezze. Non sono più i migliori giocatori del mondo".