Neville esalta Conte: “Suo lavoro al Tottenham si vede. Metterà paura alle big”

L'ex difensore esalta l'operato del tecnico italiano sulla panchina Spurs

Redazione ITASportPress

Un pareggio di prestigio con il Liverpool per 2-2, ma anche un segnale alle rivali per le prime quattro posizioni. Il Tottenham di Antonio Conte manda un messaggio a tutte e inizia a mettere paura alle big di Premier League. Ne è convinto Gary Neville, storico ex difensore inglese del Manchester United, che nel suo podcast ha avuto parole al miele per l'operato del manager italiano.

LAVORO - "È un grande allenatore, puoi vedere l'influenza che ha avuto su questo gruppo. L'energia rispetto a come erano prima: lo stadio è elettrico, ed è stato fantastico qui per tutta la partita", ha detto Neville su Conte e quanto messo in scena contro il Liverpool. "Si vedono le emozioni. Ci tiene a ciò che fa e lo fa con passione ed è disperato dalla voglia di vincere".

PAURA - "Il Tottenham era questa squadra anche prima e sono stati portati in alto da Mauricio Pochettino. Ma questo è il meglio possibile? Secondo me, la prestazione contro il Liverpool (grazie a Conte ndr), ci dice che possono essere ancora più competitivi e anche per le prime quattro posizioni. Credo metteranno paura al Chelsea, al Manchester United, all'Arsena e al West Ham e tutti gli altri che aspirano ad essere lassù. Questa squadra del Tottenham sarà una splendida realtà nei prossimi quattro o cinque mesi".