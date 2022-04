Neville stronca il Manchester United: “Mai visto così male in 42 anni che lo seguo”

Le parole dell'ex bandiera Red Devils

Senza Cristiano Ronaldo, in lutto per la perdita di uno dei gemellini che aspettava con Georgina, il Manchester United cade pesantemente contro il Liverpool. Netto il 4-0 subito ad opera degli uomini di Klopp che hanno mostrato il perché del loro primo posto momentaneo in Premier League.

A commentare la disfatta Red Devils è stato il grande ex Gary Neville che a Sky Sports non ha fatto giri di parole: "Il Manchester United era a un milione di miglia da quella squadra del Liverpool in ogni reparto. Dentro e fuori dal campo. È stata una serata che fa riflettere", ha detto l'ex difensore. "Ce lo aspettavamo. Nessun tifoso di Man Utd è venuto qui con alcuna speranza particolare anche perché questa squadra non ha niente che ti fa pensare a qualcosa di positivo. Certo, ci sono dei giocatori decenti su quel campo e un po' di talento ma niente più".

Poi duramente, Neville ha aggiunto: "Non posso spiegare come sia andata quest'anno. Soprattutto pensando a come era finita lo scorsa stagione col secondo posto e tante speranze. Non so come si sia arrivati ad oggi. Penso che sia il minimo storico mai visto in 42 anni. Non l'ho mai visto così male. Ripeto non ho mai visto il Manchester United essere così nei miei 40 anni...".