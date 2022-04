Neville vota Tottenham in Champions: “Per il quarto posto dico Spurs. L’Arsenal…”

Il commento dell'ex difensore

Redazione ITASportPress

C'è grande battaglia in Premier League e non solo per la vetta della classifica dove Manchester City e Liverpool si daranno del filo da torcere fino alla fine. Anche per il quarto posto, posizionamento che vale l'ingresso in Champions League, la lotta è serrata più che mai.

Se prima sembrava che l'Arsenal potesse avere la meglio, le ultime prove dei Gunners hanno detto il contrario tanto da portare Gary Neville a "votare" per una nuova squadra: "Non mi sono mai fidato davvero dell'Arsenal e sinceramente temo per loro. Ora la squadra ha tre sconfitte in quattro partite. Dovevano dimostrare di poter vincere la lotta per un posto tra i primi quattro, in cui erano favoriti ma ora i dubbi stanno cominciando a venire alla ribalta".

E allora chi potrebbe prendersi quel posto? Neville ha un nuovo favorito: "Il Tottenham ha raggiunto questa posizione obiettivo grazie alla sua esperienza nell'entrare in Champions League negli ultimi anni, ma lo ha fatto a spese di Arsenal e Manchester United e dei loro guai. Non pensavo che l'Arsenal sarebbe stato in una posizione così negativa dopo la pausa per la nazionale. Non sono sicuro che possono riprendersi. Mi sembra che ora tocchi al Tottenham arrivare quarto", le parole dell'ex calciatore a Sky Sports.