Newcastle, anche Rooney come possibile sostituto di Bruce in panchina

L'ex stella dello United tra i candidati alla guida del club inglese

I Magpies sono penultimi in classifica con appena tre punti conquistati in otto partite e zero vittorie. A parziale discolpa dell'attuale allenatore, un mercato fermo nella passata sessione che ha lasciato invariata una rosa non top. In questi giorni, con l'arrivo dei nuovi numeri uno Bruce è stato confermato ma non è esclusa si tratti di una fiducia a tempo. Si è parlato anche di Conte e altri top manager, ma probabilmente solo in chiave della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Chroniclefra i papabili per l'immediato ci sarebbe anche Wayne Rooney, disposto a traghettare la squadra fino al termine della stagione. L'ex stella del Manchester United è al momento alla guida del Derby County, club che sta affrontando enormi problemi finanziari, tanto da essere in amministrazione controllata. Proprio per questa situazione, Rooney potrebbe essere pronto a lasciare la panchina dei Rams e accasarsi su quelle del Newcastle.