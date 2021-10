Newcastle ceduto: vecchio proprietario festeggia con “bevuta” di 5 ore e mancia a barista

Dopo aver venduto il club, l'ex proprietario del Newcastle Mike Ashley ha festeggiato a modo suo con una bevuta in compagnia

La notizia della settimana è stata sicuramente quella del passaggio di consegne in Premier League del Newcastle da Mike Ashley al fondo saudita con a capo il principe Bin Salman. Proprio l'acquisto del club del nord d'Inghilterra per oltre 300 milioni di sterline ha avuto un grosso impatto per tutto l'ambiente calcistico britannico e anche per i diretti interessati.

Come rivelato dal Sun, l'ex presidente dei Magpies, una volta ceduto il club, ha voluto festeggiare con alcuni amici la trattativa appena conclusa. IIn che modo? In pieno stile inglese con una bevuta in compagnia che non è passata inosservata. Il tabloid rivela che Mike Ashley si sia recato in un pub nel centro di Soho, a Londra, dove ha trascorso circa 5 ore in relax e, ovviamente, con buone birre. La curiosità, però, è da ricercare nella mancia lasciata alla barista che pare sia stata di sole 5 sterline...