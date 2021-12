Newcastle pazzo di Lingard: lo farebbe diventare il più pagato della storia del club

La nuova proprietà prepara investimenti importanti

Ultimo in Premier League, ma con la voglia di rialzarsi anche grazie agli investimenti che la nuova proprietà Pif ha promesso. Il Newcastle non è intenzionato ad aspettare l'estate per dare l'avvio alla campagna di rafforzamento annunciata davvero esaltante.

Ecco perché, sfruttando tutti i soldi a disposizione del fondo saudita, pronto a fare follie per acquistare dei campioni, i tabloid inglesi fanno la lista dei possibili arrivi. Già a gennaio ci sarebbe il primo obiettivo: Jesse Lingard, calciatore in scadenza di contratto a giugno 2022 e finito tra le riserve del Manchester United. Da quanto si apprende dal Times, il Newcastle avrebbero già avanzato una proposta economica importante e sarebbero pronti a mettere sul piatto un contratto da 100 mila euro a settimana che ne farebbe il calciatore più pagato della storia del club. Resterebbe da capire la volontà del nazionale inglese che già in passato era andato a giocare altrove pur di ritagliarsi il giusto spazio in campo.