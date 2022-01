Neymar e l’aneddoto su Messi: “Quando piangevo nello spogliatoio lui mi supportava”

Il ricordo svelato dal brasiliano

"Quando mi sono trasferito al Barça, Leo Messi mi ha detto: 'Non preoccuparti per me, sono qui per aiutarti, continua a lavorare sodo.' Penso che questo era il supporto di cui avevo bisogno. Nella mia prima stagione in blaugrana ero molto sotto pressione, non mi riconoscevo. Stavo piangendo nello spogliatoio e in quel momento Messi mi ha parlato. Lì è cambiato tutto".