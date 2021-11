Notte magica per Shaqiri: “Al Mondiale e 100 presenze per la Svizzera. Un sogno”

Grande risultato per la Nazionale svizzera e per il calciatore ex Inter

Una serata fantastica per la Svizzera e per Xherdan Shaqiri che ha festeggiato le 100 presenze con la nazionale ottenendo il prestigioso risultato della qualificazione al Mondiale in Qatar 2022. Il netto 4-0 rifilato alla Bulgaria ha infatti permesso alla formazione svizzera di accedere come prima della classe al torneo del prossimo anno. Un traguardo che ha completato appunto la giornata indimenticabile per l'ex calciatore anche dell'Inter.

SOGNO - Parlando a RSI, Shaqiri ha detto: "Sono fiero di aver raggiunto 100 presenze in Nazionale. E poi che ci siamo qualificati direttamente ai Mondiali, è speciale. È come un sogno, un sogno che si è realizzato. Sicuramente è stata una delle partite più belle e abbiamo giocato bene in tutto questo ciclo di qualificazione. Yakin? Dall'inizio ha fatto le cose giuste, dalla comunicazione che è stata ottima. I giocatori sono felici, si divertono. Ci ha portati avanti, ha fatto un ottimo lavoro. Sono fierissimo di lui e per lui, che ce l'ha fatta. Aveva tanta pressione, ma l'ha gestita benissimo".