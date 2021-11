Nuno Espirito Santo esonerato ma più ricco grazie al licenziamento: la top 10

Il mister è stato esonerato dal Tottenham ma riceverà un lauto compenso dal club per aver interrotto anzitempo il contratto. Il portoghese entra di diritto tra i mister più pagati in questa modalità

Un esonero che non è detto debba renderlo per forza triste. Parliamo di Nuno Espirito Santo, ormai ex mister del Tottenham, licenziato nelle scorse ore a causa degli scarsi risultati. Eppure, un addio che, come detto, lascia una vena di dolcezza all'allenatore che, secondo il Sun, riceverà ben 14 milioni di sterline dalla società di Londra per aver interrotto anzitempo il contratto.