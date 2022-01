Nuova avventura per l’ex Samp: Ihattaren vicino al ritorno in Olanda

Ritorno in patria per l'ex blucerchiato

Uno dei casi più strani in casa Sampdoria è stato indubbiamente quello di Mohamed Ihattaren. L'attaccante olandese è approdato l'estate scorsa a Genova in prestito dalla Juventus, ma non è mai sceso in campo per una serie di incomprensioni che lo avevano portato a tornare in Olanda e a sparire dai radar della società blucerchiata.