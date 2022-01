Nuova avventura per Vucinic: farà parte dello staff del Montenegro

Nuova esperienza per l'ex attaccante

Nel 2017 Mirko Vucinic ha dato il suo addio al calcio. L'ex Lecce, Roma e Juventus ha collezionato 127 reti in Serie A nelle sue tre esperienze in Italia. A distanza di tanto tempo, la versione dell'ultimo Vucinic calciatore, lascia spazio a quella di collaboratore tecnico. L'ex attaccante è infatti entrato a far parte dello staff tecnico della nazionale che ha rappresentato in campo per tanti anni, il Montenegro.