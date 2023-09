Il ds Maurizio Pellegrino pronto a ultimare i primi acquisti dal mercato: in arrivo un poker di acquisti per la LFA Reggio Calabria, ovvero la nuova Reggina

Dopo aver ottenuto la proroga riservata per la campagna acquisti dopo l'iscrizione in sovrannumero inSerie D, la nuova Reggina (LFA Reggio Calabria) è pronta a concludere, e di conseguenza ufficializzare, un poker d'acquisti. In particolare, si tratta di Domenico Mungo (centrocampista ex Cosenza), Manuel Ricci (centrocampista ex Juve Stabia), Cosenza (difensore) e Antonino Barillà, centrocampista molto conosciuto a Reggio Calabria.