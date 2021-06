O’Donnell svela come ha distratto Grealish: “Gli ho detto che era bello e…”

Il curioso retroscena svelato dal calciatore scozzese

Sul campo è stato uno scialbo 0-0 senza particolari emozioni. Eppure, i calciatori in campo hanno fortemente sentito il derby britannico. Parliamo di Inghilterra e Scozia che si sono affrontate nelle scorse ore per la seconda gara dell'Europeo. I più quotati Tre Leoni sono stati fermati dagli scozzesi che hanno usato davvero ogni sistema pur di bloccare i talentuosi rivali. Come ha raccontato al canale Youtube della Scozia Stephen O'Donnell , un trattamento speciale lo ha avuto Jack Grealish , entrato nella ripresa della sfida per cercare di sbloccare la gara per gli inglesi.

COMPLIMENTI - "McGinn mi aveva dato alcuni suggerimenti su come fermare Grealish. Mi ha detto che se fosse entrato in partita, avrei avuto bisogno di infastidirlo con le parole, ma non essendo critico, ma lusinghiero", ha ammesso O'Donnell. "Quindi, nel momento in cui è entrato, gli ho detto che era bello, che amavo i suoi polpacci, gli ho chiesto come fosse riuscito a sistemare i capelli in quel modo. Mi è stato detto che se lo fermi con falli duri, lui si rialza prontamente e reagisce sul campo. Probabilmente il modo migliore per fermare Grealish è stato quello che effettivamente o adottato". Visto il risultato finale, la strategia degli scozzesi ha pagato. Le due squadre si giocheranno questa sera l'accesso agli ottavi di finale sfidando Croazia e Repubblica Ceca.