Olanda, De Ligt: “Stavamo dominando ma poi eliminati per colpa mia”

Il difensore della Juventus espulso per aver toccato in maniera volontaria il pallone con una mano

Il difensore olandese Matthijs De Ligt si è dichiarato responsabile della sconfitta della sua nazionale contro la Repubblica Ceca per 2-0 nel match degli ottavi di finale del Campionato Europeo. Il difensore della Juventus è stato espulso sul risultato di 0-0 al 53' e poi l'Olanda ha subito due reti. “Certo che è terribile uscire così. Se abbiamo perso è per colpa mia che ho toccato quel pallone con la mano. Non avrei dovuto lasciare che il pallone mi rimbalzasse così. La partita era sotto il nostro controllo e abbiamo avuto diverse occasioni, soprattutto nel primo tempo. Lo stesso nella ripresa prima del mio cartellino rosso. Sono triste ma è andata così".