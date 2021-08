Olanda, dopo 17 anni Stekelenburg dà l’addio alla nazionale

Il portiere Martin Stekelenburg ha deciso di non giocare più con la nazionale olandese e si concentrerà sulle partite dell’Ajax, secondo quanto riportato dall’ufficio stampa del club di Amsterdam. Il 38enne portiere ha esordito in...

Il 38enne portiere ha esordito in nazionale nel settembre 2004. Ha preso parte alla Coppa del Mondo 2006 in Germania e poi a Euro 2008 in sostituzione di Edwin van der Sar. Nelle qualificazioni per la Coppa del Mondo 2010 e alla fase finale, Stekelenburg era già il titolare della nazionale. Ha concluso il suo lungo percorso in nazionale giocando 4 partite a Euro 2020. In totale, ha collezionato 63 gettoni con la nazionale olandese.