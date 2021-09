Olanda, Van Gaal e il paragone: “Nostra squadra deve essere come… Verstappen”

Il paragone motoristico del CT Oranje

Dal calcio ai motori... Louis Van Gaal, CT dell'Olanda, coglie l'occasione per un paragone decisamente importante tra la sua Nazionale Oranje e il giovane campione di F1 Max Verstappen. Il pilota Red Bull è reduce dall'ottimo successo nell'ultimo GP "in casa" e il commissario tecnico ne sfrutta la scia per galvanizzare i suoi uomini. Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro la Turchia, l'allenatore ha detto: "La mia Olanda deve essere un po' come Verstappen. In che senso? Tutti vediamo con qualche fiducia lui si presenti al Mondiale e sulla macchina. Ha tanta fiducia in se stesso. Ecco, l'Olanda deve essere così. Anche Memphis (Depay ndr) ha dichiarato quanta fiducia abbia nella squadra e così devono essere tutti. Sono molto felice che Depay la pensi così perché è anche il mio pensiero. Siamo sulla stessa lunghezza d'onda".