Olimpiadi, Antonella Palmisano si prende la medaglia d’oro nella marcia 20 km

L'Italia conquista un'altra medaglia d'oro

Una gara perfetta per la pugliese, sempre in testa e in fuga negli ultimi km. 1'29''12 il tempo finale della nostra atleta che conquista il suo primo titolo olimpico della carriera. Per l'Italia è l'ottavo oro ai Giochi, il quarto dall'atletica a Tokyo 2020. Medaglia n°36 per la spedizione azzurra: eguagliato il record di Roma 1960 e Los Angeles 1932. E le emozioni e ambizioni di medaglia ancora non sono finite...