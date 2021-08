Olimpiadi, il Brasile batte la Spagna 2-1 e vince la medaglia d’oro

I verdeoro hanno la meglio sulle furie rosse e conquistano la Medaglia d'Oro.

FINALE - L'atto finale tra queste due fantastiche squadre, non poteva non dar vita ad un match equilibrato e combattuto, fino all'ultimo minuto di gioco. A passare in vantaggio sono i brasiliani, grazie ad un gol di Cunha, allo scadere del primo tempo. Immediata la reazione delle furie rosse, che pareggiano al minuto 61 grazie ad Oyarzabal. La sfida quindi viene decisa ai tempi supplementari e grazie ad un gol firmato dall'ex Barcellona Malcom, al minuto 108, i verdeoro si laureano campioni del torneo Olimpico. Per il Brasile è la Seconda Medaglia d'Oro, ottenuta dopo quella delle Olimpiadi di Rio de Janeiro nel 2016.