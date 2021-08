Olimpiadi, Massimo Stano vince la medaglia d’oro nella 20 km di marcia

Settima medaglia d'oro ai Giochi per l'Italia

L' Italia trionfa con Massimo Stano . Arriva un'altra medaglia d'oro alle Olimpiadi! L'azzurro demolisce la resistenza dei giapponesi Ikeda e Yamanishi e porta a casa il successo nella 20 km di marcia. Una grande gara per l'atleta azzurro che chiude la gara in 1 ora 21' e 05".

Il successo del corridore pugliese si è concretizzato definitivamente a 4 km dall'arrivo quando con Stano c'erano solo i rivali Yamanishi, Martin, Wang, Garcia, Ikeda e Zhang. Dopo aver reagito all'attacco del giapponese, Stano è rimasto tra i tre che si sarebbero poi giocati la vittoria. Il rischio di ammonizione è sempre dietro l'angolo e Yamanishi prende una proposta di squalifica. Ma l'italiano non sembra avere timori e continua a macinare metri su metri trovando anche la fuga con l'altro giapponese Ikeda. Anche per l'azzurro, però, arriva una proposta di squalifica che lo porta a fare massima attenzione quando mancano solo 4 minuti di gara. La cavalcata dell'atleta delle fiamme oro non si ferma, anzi... Ikeda perde terreno e il ragazzo di Palo del Colle diventa campione, davanti ai due giapponesi. L'altro italiano, Fortunato, chiude al 15° posto.