Olimpiadi, nel karate arriva la nona medaglia d’oro: è del siciliano Busà

Il siciliano di Avola porta in Italia la nona medaglia d'oro

Nel paese per eccellenza delle arti marziali un italiano si impone e vince la medaglia d'oro. Luigi Busà, porterà in Italia la nona bellissima medaglia che arriva dal Karate fino a 75 kg, battuto il rivale di sempre Aghayev, il grande rivale e amico azero. Busà in vantaggio a 1’18” dalla fine (Yuko). Si combatte duramente sul tatami di Tokyo, mentre i secondi passano. E alla fine il siciliano di Avola può esultare. Il Karate azzurro è tutto d’oro. "Una vittoria che arriva dopo un anno incredibile. Una follia. Un giorno lo racconterò ma adesso sono felicissimo per questa medaglia d'oro" ha detto il campione olimpico.