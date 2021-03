Olsen rapinato col machete ma… in buona compagnia: da Cristiano Ronaldo a Icardi, i giocatori (ed ex) che hanno subito delle rapine…

Non solo fama e gloria, ma anche episodi negativi e spesso anche piuttosto spaventosi. I calciatori, o ex calciatori, specie negli ultimi anni, sono andati incontro a diversi momenti controversi legati alla loro ricchezza. Sono tanti i professionisti del pallone che hanno subito rapine nelle proprie abitazioni o addirittura scippi in piena regola per strada. L’ultimo della lista è il portiere dell‘Everton, con un passato anche in Italia, Robin Olsen. L’estremo difensore si trovava in casa con la moglie e i suoi due figli quando alcuni malviventi hanno fatto irruzione nell’abitazione per rapinarlo, minacciando lui e i suoi cari con un machete. Nella refurtiva gioielli di valore ed un orologio.

Il calciatore svedese non è certo il solo ad aver subito atti simili. La lista è davvero lunga…