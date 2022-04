Onana sempre più lontano dall’Ajax: il portiere non convocato per la finale di Coppa

La scelta dell’allenatore olandese

Il prossimo portiere dell’ Inter sarà presumibilmente Andrè Onana . L’estremo difensore non sta vivendo un periodo sereno all’ Ajax dopo i fischi dei tifosi e le sue successive dichiarazioni. “Non me ne frega un ca**o”, queste le parole di Onana a seguito della contestazione ai suoi danni.

Il tifo organizzato dell'Ajax aveva espresso una posizione tutt'altro che morbida nei confronti di Onana, emettendo un comunicato in cui si chiedeva al club di non schierarlo più fino alla fine della stagione. Le frizioni createsi in questi giorni hanno spinto Ten Hag, evidentemente, a risparmiare al camerunese per finale di Coppa d’Olanda contro il Psv.