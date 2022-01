Opzione Brentford per Eriksen, l’allenatore Frank: “Un onore essere accostati a lui”

Le parole dell'allenatore del club inglese

A riguardo ha parlato proprio l'allenatore del club inglese Thomas Frank. Ecco le sue parole: "Spero davvero che possa tornare di nuovo nel calcio di alto livello perché è quello che vuole. Sogna di giocare i Mondiali con la Danimarca e non vedo perché non dovrebbe riuscire a centrare questo obiettivo. Prima dell’Europeo era una delle grandi stelle e potrebbe esserlo anche al Mondiale. ogliamo il meglio per lui e per la sua famiglia. Ho lavorato con Christian quando ero nell’Under 17 danese e l’ho visto crescere e diventare uno dei migliori giocatori al mondo. Lui a Brentford? Siamo onorati di essere accostati a un campione come lui, che merita di giocare ad alti livelli. Ma non ho mai parlato con lui".